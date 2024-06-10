Arnavutluk eski Cumhurbaşkanı İlir Meta, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti

Arnavutluk eski Cumhurbaşkanı ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı İlir Meta, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Meta ve beraberindeki heyet, DEVA Partisi Genel Merkez binasında Babacan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, AB ile ilişkiler, ekonomi ve gündemle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları İbrahim Çanakcı, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu ve İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu da hazır bulundu.