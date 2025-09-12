Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Hükümeti Kurma Görevini Edi Rama'ya Verdi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Edi Rama'ya verdi.

Arnavutluk'ta hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle Begaj tarafından, 11 Mayıs genel seçiminde zafer ilan eden Rama'ya verildi.

Cumhurbaşkanı Begaj, burada Başbakanlığın, ayrıca Yapay Zeka tarafından oluşturulan Sanal Bakan Diella'nın kurulması ve işleyişinden de sorumlu olacağını duyurdu.

Ayrıca ülkede yeni dönem milletvekillerinin gün içerisinde yemin ederek göreve başlaması ve yeni meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesi bekleniyor. Rama, Meclis Başkanlığına eski Savunma Bakanı Niko Peleshi'yi aday gösterdi.

Kabinede AI Bakan Diella kararı

Başbakan Rama, dün yaptığı açıklamada, aralarında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın da yer aldığı yeni kabinedeki isimleri duyurmuştu.

Rama'nın açıkladığı kabinede şu isimler yer aldı:

"Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka."

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor.

Bu arada Rama, 11 Mayıs genel seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 vekil sokarak zafer ilan etmişti.