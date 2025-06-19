Arnavutköy'de Lojistik Deposunda Yangın

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Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, depo içindeki tekstil malzemelerine sıçradı ve depo kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hadımköy Mahallesi Nakkaş Yolu Caddesi'nde bir firmaya ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda bulunan lojistik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin içinde tekstil malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Depodaki yangın ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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