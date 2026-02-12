Arjantin'de çalışma reformu karşıtı protestolarda 12 güvenlik görevlisi yaralandı, 71 kişi gözaltına alındı

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin çıkarmak istediği çalışma reformu yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda 12 güvenlik görevlisi yaralandı, 71 kişi gözaltına alındı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Alejandra Monteoliva, basına yaptığı açıklamada, protestocuların, hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, gözaltına alınanların çoğunun serbest bırakılmasını eleştirdi.

Monteoliva, dünkü olaylarda 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 71 kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak, "Yaralı polislerin durumu iyi ancak balkondan atılan saksının isabet ettiği bir poliste ciddi morluklar oluştu ancak hayati tehlikesi yok." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, halen devam eden protestolarda, polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanımı sonucu yaklaşık 300 kişi yaralandı.

Sendikalardan yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde 30 kişinin daha gözaltına alındığı ve polisin protestolarda yaralananlara müdahale etmek isteyen ambulansların geçişini engellediği öne sürüldü.

Devlet Başkanı Milei, yasayı 1 Mart'tan önce yürürlüğe koymayı hedefliyor

Arjantin Senatosu'nda uzun süren tartışmaların ardından Çalışma Modernizasyonu Yasası kabul edildi ve Temsilciler Meclisine gönderildi.

Hükümet kaynaklarına göre, Devlet Başkanı Milei söz konusu yasayı 1 Mart'tan önce yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Sendikaların çağrısıyla dün başta başkent Buenos Aires'teki Kongre Meydanı olmak üzere birçok kentte Milei hükümetinin çalışma reformu yasa tasarısını protesto edenlerle polis arasında olaylar çıkmıştı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, güvenlik güçlerinin eylemcileri yerlerde sürüklediği ve bazı eylemcilerin polis bariyerlerini aşmaya çalıştığı görülmüştü.

Çalışma Reformu Yasa Tasarısı

Tasarıda öne çıkan başlıca düzenlemeler arasında işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu (FAL) kurulması, tazminat hesaplama esasının daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına sınırlamalar getirilmesi yer alıyor.

Hükümet ise reformun iş gücü piyasasını daha esnek hale getireceğini, kayıt dışılığı azaltacağını ve yeni istihdam yaratılmasını teşvik edeceğini savunuyor.

Arjantin'de yürürlükte bulunan mevcut iş yasası 1974 yılına dayanırken, son yıllarda bu yasayı reforme etmeye yönelik her girişim güçlü bir toplumsal direnişle karşılaştı.

Yerel basına göre, Milei'nin Aralık 2023'te göreve başlamasından bu yana uyguladığı ekonomiyi dışa açma ve devleti küçültme politikası, yaklaşık 300 bin kayıtlı istihdamın kaybedilmesine yol açtı. Bu durum özellikle inşaat, sanayi ve bölgesel ekonomiler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığı iddia ediliyor.