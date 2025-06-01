Arıcılar, Doğal Bal Üretimi İçin Cehennem Deresi'nde

Arıcılar doğal bal için yollarda

ŞIRNAK - Van'dan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Cehennem Deresi bölgesine gelen arıcılar, bölgenin arıcılık için mükemmel bir bölge olduğunu söyledi.

Van'dan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Cehennem Deresi bölgesine gelen göçer arıcılar, bal üretimine hazırlık yapıyor. Yaklaşık 6-7 yıldır aynı göç düzenini sürdüren üreticiler, yaz aylarında yeniden Van'a dönerek Çiçek Dağı'nda bal üretimine devam ediyor. Arıcılıkla uğraşan üreticiler, kış mevsimini daha ılıman iklimli bölgelerde geçirerek arılarını yaşatmaya çalışıyor.

Arıcı Refik Kaya (63), arıların kıştan sonra güçlenebilmesi için belirli dönemlerde şerbet verdiklerini söyledi. Kaya, "Arılarımız şu an aç. Şerbet vermesek hayatta kalmaları zor. Özellikle ana arının sağlığı açısından bu çok önemli. Doğal bal üretimi için her kovana şerbet verilmiyor. Haziran ayının 5'i ile 10'u arasında şerbet tamamen kesilir. Bu tarihten sonra üretilen bal katkısız ve doğaldır" dedi.

Bal üreticisi Kaya, Van'daki Çiçek Dağının zengin bitki örtüsü sayesinde arıcılık için ideal bir bölge olduğunu belirterek, "Bin bir çeşit çiçek bulunan bu bölgede, arılar doğayla iç içe saf bal üretme imkanı buluyor" diye konuştu.

Doğal balın sahte olandan ayırt edilmesine yönelik basit bir yöntem de paylaşan üreticiler, "Bir kaşık balı tüpün üstüne bırakın. Eğer kararır, yanarsa o bal şekerlidir. Ama erir, su gibi olur ve rengi değişmezse, o bal doğaldır" ifadelerini kullandı.