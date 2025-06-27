Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Turan Ergün başkanlığında yapılan toplantıda, yönetim kurulundaki değişiklikler ve 2025 yılı denetim raporu görüşüldü.

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün başkanlığında, Arhavi Kaymakamlığı Salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, OSB Müdürü Hasan Özpervan, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ile diğer ilgililer katıldı.

Müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerinde yapılacak değişiklikler ile 2025 yılı birinci dönem denetim raporunun görüşüldüğü toplantı, kamulaştırma sürecinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel
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