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Ardahan ESOB'da devir teslim süreci değerlendirildi

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Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer, birliğin mali yapısını güçlendirmek ve esnafa daha etkin hizmet vermek için tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını, borçları bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Asım Özer, birliğin mali yapısını güçlendirmek ve esnafa daha etkin hizmet sunmak amacıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

ESOB hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Özer, görevi devralma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birliğin mali durumunu incelediklerini belirten Özer, "Geçmişe takılıp kalmayacağız. Bundan sonra ne gerekiyorsa yaparak, her türlü tasarruf tedbirini uygulayarak yolumuza devam edeceğiz. Amacımız birliğin borçlarını bitirmek ve esnafımıza daha güçlü hizmet sunmaktır." dedi.

Yeni dönemde birlik çalışmalarını daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Özer, esnafın karşısına gönül rahatlığıyla çıkmak istediklerini kaydetti.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz da birlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını belirterek, kuruma yönelik olumsuz algıların ortak çalışmalarla ortadan kaldırılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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