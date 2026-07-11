Ardahan'da Bisiklet Festivali'nde bin kişi pedal çevirdi

ARDAHAN'da bu yıl ilk kez düzenlenen Ardahan Bisiklet Festivali, başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bin kişi, 40 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli öncülüğünde düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Ardahan Bisiklet Festivali'nin ilk gününde katılımcılar, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'nde kayıt yaptırdı. Festivale kayıt yaptıran bin bisikletçi, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'nden başlayarak Hanak ilçesine kadar uzanan 40 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Hanak'taki etkinliklerin ardından sporcular, Damal Atatürk Silüeti güzergahında düzenlenen ikinci etap sürüşüne katıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen paramotor gösterisi ve konserler de festivale heyecan kattı.

Vali Çiçekli, festivalin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda kentin geleceğine yapılan önemli bir yatırım niteliği taşıdığını söyledi.

'Muhteşemsin Ardahan' vizyonuyla şehrin sahip olduğu değerleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Çiçekli, "Biz 'Muhteşemsin Ardahan' diyerek çıktığımız bu yolda şehrimizin sahip olduğu bütün değerleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Ardahan artık sadece kışın değil, yazın da doğa sporlarının, bisiklet turizminin, kampçılığın ve açık hava etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri olacaktır. Bu festival bunun en güzel başlangıcıdır. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, emeği geçen kurumlarımıza ve Ardahanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Ardahan Bisiklet Festivali çok daha geniş katılımla uluslararası düzeye ulaşacak ve 'Muhteşemsin Ardahan' sloganı yalnızca bir ifade değil, tüm ziyaretçilerimizin burada yaşayacağı bir duygu olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı