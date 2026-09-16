Haberler

Ardahan'da bal sağımı tamamlandı, 300 ton bal elde edildi

Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da bal sağımı tamamlandı, 300 ton bal elde edildiKAFKAS arısının gen merkezi olarak bilinen Ardahan'da, coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat tamamlandı.

Ardahan'da bal sağımı tamamlandı, 300 ton bal elde edildi

KAFKAS arısının gen merkezi olarak bilinen Ardahan'da, coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat tamamlandı. Kent genelinde 635 kayıtlı arıcı tarafından 36 bin kovanda yürütülen üretim sezonunda yaklaşık 300 ton bal elde edildi.

Ardahan'da ağustos ayının ortalarında başlayan bal sağımı, bu hafta itibarıyla tamamlandı. Sezonun son bal sağımı Vali Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla Çataldere köyünde gerçekleştirildi. Arıcılar tarafından kovanlardan çıkarılan peteklerin önce sırları alındı, ardından sağım işlemi yapıldı. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda bal üreticisi olan İlhan Evliyaoğlu, kentte bal sağımının tamamlandığını belirterek, kovan başına ortalama 5 kilogram bal elde edildiğini söyledi. Vali Ömer Hilmi Yamlı da Ardahan çiçek balının kalitesine dikkat çekerek, ürünün dünya standartlarında olduğunu ifade etti. Kent genelinde 635 kayıtlı arıcı, 36 bin kovanda yaklaşık 300 ton bal hasat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe Talisca'yı mumla arıyor
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi
Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da iki adrese baskın! 800 bin makaron ele geçirildi
Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

Sanığı ölümle tehdit etmişlerdi! Şimdi ise şikayetten vazgeçtiler
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı

Yunan şarkıcı Mazonakis'in şüpheli ölümünde flaş gelişme
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak

Araç sahiplerini endişelendiren sözler: 2027'de olmayacak