"Arasta Kahvehanesi"nde müşteriler güne sıcak süt içerek başlıyor

Tokat'ın Niksar ilçesindeki kahvehanenin işletmecilerinden Mustafa Köksalan: - "Bu bize has bir şey. Burada günlük yaklaşık 10 litre süt satıyoruz. Müşterilerimizden talep var" - Müşterilerden Baki Şahin: - "İlk zamanlarda değişik geliyordu. Alıştıktan sonra bağımlılık oldu. Çok da memnunuz"

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir kahvehanede müşteriler güne sıcak süt içerek başlıyor.

Tarihi Arasta Çarşısı boyunca sıralanan ahşap dükkanların arasında iki kahvehane de bulunuyor.

Kahvehanelerden biri olan ve iki kardeşin işlettiği "Arasta Kahvehanesi"nde ise uzun yıllardır soğuk havada sıcak süt, yaz mevsiminde ise ayran yoğun şekilde tüketiliyor.

Kahvehanede, isteyenlere çay, kahve ve meşrubatın yanı sıra sıcak süt ve ayran da sunuluyor.

Kahvehaneyi işleten kardeşlerden 59 yaşındaki Mustafa Köksalan, AA muhabirine, iki kardeş olarak babalarından kalan kahvehaneyi çalıştırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Köksalan, kahvehanede sıcak süt içme geleneğinin de babalarının zamanında başladığını anlattı.

"Kahvehanemizde 1960'lı yıllardan beri süt satışı devam ediyor"

Yıllar önce bir müşterinin babalarından süt istemesi üzerine kahvehanede kış mevsiminde sıcak süt satışı başladığını dile getiren Köksalan, "Kahvehanemizde 1960'lı yıllardan beri süt satışı devam ediyor, yaz mevsiminde de ayran satılıyor. 1987 yılında babam vefat etti. O yıl ben askerden geldim. Ben de geleneği devam ettirdim." dedi.

Kahvehanede sattıkları sütü kendi büyükbaş hayvanlarından sağladıklarını belirten Köksalan, "Müşterilerimiz sütü tercih ediyor. Yazın da ayran satıyoruz. Bu bize has bir şey. Burada günlük yaklaşık 10 litre süt satıyoruz. Müşterilerimizden talep var. Geçen gün gelen bayan müşterilerimiz, 'Kahvede süt olur mu?' dedi. 'Neden süt olmasın?' dedik. Daha sonra kadınlar ikişer bardak süt içti." ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki Serdal Köksalan da kahvehanelerinde sıcak süt satışının babalarından kalan bir gelenek olduğunu, aynı geleneği sürdürdüklerini kaydetti.

Müşterilerden Baki Şahin ise Mustafa ve Serdal Köksalan'ın kahvehanesinde arkadaşlarıyla süt içtiklerini belirterek, "İlk zamanlarda değişik geliyordu. Alıştıktan sonra bağımlılık oldu. Çok da memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
