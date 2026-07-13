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Arap Birliği: Dünya kritik bir süreçten geçiyor ve Arapların çıkarlarını koruyacak girişimler gerekiyor

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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, Arap ülkelerinin çıkarlarını koruyacak ve bölge kaynaklarını yabancıların eline bırakmayacak girişimlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, dünyanın kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde "Arapların çıkarlarını koruyacak girişimlere" ciddi ihtiyaç olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Fehmi, Mısır'ın başkenti Kahire'de basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu ve dünyada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Dünyanın oldukça kritik bir dönemden geçtiği ve uluslararası hukuk kurallarının zor sınamalara maruz kaldığını dile getiren Fehmi, politik ilkeler ile sivillerin korunmasının herkesin gözü önünde kayıp gittiğini ifade etti.

Uluslararası sistemin yeniden düzenlendiğine vurgu yapan Fehmi, Arap coğrafyasında ise güvenlik ve ekonomik çatışmaların maliyetinin iki katına çıktığı ancak yararlanılabilecek fırsatların da olduğunu dile getirdi.

Bölgede ve dünyada yaşanan tüm gelişmelere karşı Arap ülkelerinin izleyici kalmaması gerektiğini vurgulayan Fehmi, "Arap ülkelerinin bu dönemde uyanık olması gerekir. Arap çıkarlarını koruyacak ve bölgenin krizleri ile kaynaklarını, bölge halkından olmayanların eline bırakmayan bir girişime ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, Arap Birliği Genel Sekreterliği görevini bu ayın başında Ahmed Ebu Gayt'tan teslim almıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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