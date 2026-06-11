Haberler

Coğrafi işaretli Araban sarımsağının hasadı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Araban Ovası'nda coğrafi işaretli sarımsağın hasadı başladı. 40 bin ton rekolte beklenirken, üretici fiyatların düşüklüğünden şikayetçi.

TÜRKİYE'nin sarımsak üretiminin yüzde 25'nin gerçekleştirildiği Araban Ovası'nda AB tarafından coğrafi işaretle tescillenen Araban sarımsağının hasadı başladı. 40 bin ton rekolte beklenirken, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "100 liranın altında satılan sarımsak üretici için zarar. 60 liraya sattığımız sarımsak marketlerde 150-200 lira arasında satılıyor" dedi.

Araban ilçesinde son yıllarda aroması, iriliği ve raf ömrünün uzun olmasıyla tercih edilip ekim alanı genişleyen sarımsak hasadına başlandı. 30 bin dönüm alana ekilen ve Türkiye'nin her tarafına gönderilmesinin yanı sıra ihracatı da yapılan sarımsakta bu yıl rekoltenin 40 bin ton olması bekleniyor. Eylül ayında ekilen ve 15 Mayıs'tan itibaren toplanmaya başlanan sarımsağın hasadı kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 10 bin tarım işçisi ile gerçekleştiriliyor. 2 ay süren hasada katılan tarım işçileri, sabah saatlerinden itibaren topladıkları sarımsakları küme haline getirip saplarını kesip kasalara doldurarak satışa hazır hale getiriyor.

'ÇİFTÇİLERİMİZ MAĞDUR'

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sarımsak hasatlarının bu yıl çiftçi için buruk olarak başladığını söyledi. Geçen yıl tarlada 70 TL'den satılan sarımsağın bu yıl 60 TL'den alıcı bulduğunu belirten Altun, "Çiftçilerimizin isteği ithal sarımsağın durmasıdır. İthalin gelmemesi gerekiyor. Amacımız çiftçimizin kazanmasıdır. Üretim, olmazsa olmazımızdır. Çiftçimiz tarlasında üretmelidir. Çiftçinin kazanması için tüketicinin de daha ucuza tüketebilmesi için aradan aracıları çıkarmamız gerekiyor. Aracıları çıkarmak için de pazar kurmamız gerekiyor. Üretici birliği de kurduk. Üretici borçlu olduğu için borcunu ödemek için hasat ettiği ürünü elinden çıkarmak istiyor. Bunu fırsat bilen aracılar fiyatları dip seviyeden tutuyor" dedi.

'BİRİNCİLİĞİ HAK EDİYOR'

Altun, sarımsağın değerinde satılamadığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl, kurak bir yıldı 35 bin ton civarında sarımsak rekoltemiz olmuştu. Bu yıl yoğun yağışların ardından toprak suya doydu ve sarımsaklarımız da geçen yılki ürünlerden çok daha dolgun ve iri oldu. Bu yıl tahmini rekoltemiz 40 bin ton seviyelerinde olacak. Sarımsak ithalatını durdurabilirsek, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayabilecek kapasitemiz var. Araban Ovası'nda 10 bin insan bu tarlalarda istihdam ediliyor. Sarımsağımızın coğrafi işaretini aldık, Avrupa tescilimizi aldık. Dünyada 5'inci sıradayız ama biz 5'inciliği kabul etmiyoruz. Bu sarımsak birinciliği hak ediyor. Araban ilçemiz sarımsak üretiminde birinci sırada. Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini Araban Ovası karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Ahmet ATMACA Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

Kafa kesmeye çalışan göçmen ülkeyi yangın yerine çevirdi
Uyuşturucu siparişlerini deftere yazmışlar: Skuterin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Yunus polisleri durdurdu: Skuterden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Amasya'da 19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu

19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu
Türkiye'nin tarım devi Ceylanpınar'da hasat başladı: Vali Hasan Şıldak direksiyona geçti

Türkiye'nin tarım devinde hasat zamanı
Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! Tarihte bir ilk yaşanacak