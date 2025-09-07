Haberler

Araban Sarımsağı Tohum Üretim Tesisi Kuruldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, AB coğrafi işaret tescilli 'Araban Sarımsağı' için bir tohum üretim tesisi kurarak çiftçilikte yerel ürünlere katkı sağlamayı hedefliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Araban sarımsağı üreticisi Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescilli "Araban Sarımsağı"nın tohumunu üretmek için tesis kurdu.

Öztürk, gazetecilere, Araban sarımsağı tohumu üretmek tesis kurduğunu belirtti.

Ziraat Mühendisliği eğitimimi tamamlayıp babasıyla Araban sarımsağı üretmek için çiftçilik yapmak üzere üç yıl önce ilçeye döndüğünü anlatan Öztürk, "Araban Ovası'nda babamın tecrübesi ve eğitim bilgimle sarımsak çiftçiliği yapmaya başladım. Araban sarımsağının ata tohumunu üretimi için babam Tahir Öztürk ile birlikte ilçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'ne yerli tohum tesisi kurdum. Tesisimizde ata tohumluklarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra da satışını yapacağız. " diye konuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
