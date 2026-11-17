APEC medya merkezinde gazeteciler çay ve el sanatlarıyla kültürel mirası deneyimlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Shenzhen kentinde APEC Ekonomi Liderleri Haftası kapsamında kurulan medya merkezindeki etkileşim alanında Çin'in somut olmayan kültürel mirası sergileniyor. Merkezde görev yapan gazeteciler, bu alanda çay tatma ve geleneksel el sanatlarını deneyimleme imkanı buluyor.
SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Haftası kapsamında kurulan medya merkezindeki etkileşim alanında Çin'in somut olmayan kültürel mirası sergileniyor.
Bu kapsamda merkezde görev yapan gazeteciler, çay tatma ve geleneksel el sanatlarını deneyimleme imkanı buluyor.
Kaynak: Xinhua