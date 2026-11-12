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APEC Ekonomi Liderleri Haftası için Shenzhen'de medya merkezi açıldı

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APEC Ekonomi Liderleri Haftası için Shenzhen'de medya merkezi açıldı
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Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde düzenlenecek 2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası için hazırlanan medya merkezi çarşamba günü Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıldı. 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de yapılacak.

SHENZHEN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Haftası için hazırlanan medya merkezi çarşamba günü Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıldı.

33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua
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