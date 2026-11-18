Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi kapsamında yayımlanan Shenzhen İnisiyatifi'nde, açık bölgesel ekonominin derinleştirilmesi, teknolojik inovasyon yoluyla kapsayıcı büyümenin teşvik edilmesi, bölgesel bağlantı imkanlarının güçlendirilmesi ve ortak refahın sağlanması için birlikte çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Çarşamba günü açıklanan belgeyle, zirvenin 30 yıllık tarihinde ilk kez bir sonuç belgesi inisiyatif niteliğinde yayımlanmış oldu.

İnisiyatifte, açıklık ve kapsayıcılık, inovasyon odaklı büyüme, daha güçlü bağlantı imkanları ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği dört öncelikli alan olarak sıralandı. Asya-Pasifik iş dünyasının, bu alanlarda tüm ekonomilerle işbirliği yaparak 2040 Putrajaya Vizyonu'nu tam anlamıyla hayata geçirmeye ve açık, dinamik, dirençli ve barışçıl bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmeye hazır olduğu belirtildi.

İnisiyatifte ayrıca, APEC'in bu yılki teması olan "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" doğrultusunda somut adımlar atılması ve Asya-Pasifik'in dünyanın ekonomik büyümesine en fazla dinamizm kazandıran bölge ve ortak refaha dayalı bir topluluk olmayı sürdürmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Xinhua