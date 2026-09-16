Haberler

AOSB Başkanı Sütcü'den Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol'a ziyaret

AOSB Başkanı Sütcü'den Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol'a ziyaret
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AOSB Başkanı Sütcü, ziyarette, Çelikkol'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çelikkol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sütcü ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler

3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor! Nedeni pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda

Yine göğsümüzü kabarttı: Çılgın Türk Arda
James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var

100 yıl içinde yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
5 ilde tefecilik operasyonu: 53 şüpheli yakalandı, 273 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

9 milyar TL'yi kasalarına tıkmışlar! Operasyonla hepsi çökertildi
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!