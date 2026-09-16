AOSB Başkanı Sütcü'den Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol'a ziyaret
+9 sitede yayında
Güncelleme:
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AOSB Başkanı Sütcü, ziyarette, Çelikkol'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Çelikkol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sütcü ve yönetimine teşekkür etti.
Kaynak: AA