Çanakkale’de 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü

ÇANAKKALE'DE 57'NCİ ALAY'A VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü anma törenleri kapsamında 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Kocadere köyünde bulunan kamp alanında yürüyüş öncesinde çifte sela verilip, çifte ezan okunduktan sonra sabah namazı kılındı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. Bu sırada şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi.

'57'NCİ ALAY SADECE BİR ASKERİ BİRLİK DEĞİL'

Çorba dağıtımından sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız, gençlerimizle birlikteyiz. Bu bizim için bir sorumluluk bilinci. Biz Çanakkale'yi, şehitlerimizi, bu vatanın nasıl kazanıldığını unutturmamak ve unutmamakla sorumluyuz. O sebeple Türkiye'nin birçok yerinden hatta farklı dünya coğrafyalarından burada genç arkadaşlarımız var. Birlikte bir bilinç inşa ediyoruz. Aynı duyguyu binlerce gençle bir arada yaşamayı çok kıymetli de buluyoruz. 57'nci Alay sadece bir askeri birlik değil. Bir duruşun, bir inancın, bir cesaretin ve gerekirse canını da ortaya koyarak geri dönmemeyi bize anlatan ve yaşatan hakikaten bir milli mücadele. O anlamda ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve milli bütün şehitlerimize rahmetle ve minnetle anıyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençliğin tarih şuurunu, bayrak bilincini arttırmak adına yıl içerisinde birçok faaliyet yapıyoruz. Bunlardan biri de bu faaliyetimiz. Burada olmak bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Konuşmanın ardından törene katılan binlerce öğrenci, izci, asker ile Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ve beraberindekiler, yaklaşık 5 kilometre süren 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne başladı. Yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı