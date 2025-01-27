Antalya Turizmi İçin Güvenli Çalışmalar Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizm için tüm birimleriyle kurum ve kuruluşlarla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Böcek, Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın dünyada dördüncü, Avrupa'da üçüncü sırada en fazla yabancı turist ağırlayan kent olduğunu belirtti.

Kentin geçen sene 17 milyon yabancı, 10 milyona yakın yerli turiste ev sahipliği yaptığını vurgulayan Böcek, "Geçtiğimiz hafta Bolu'da Cumhuriyet tarihinin en büyük otel yangınını yaşadık. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Turizm Birliği Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanıyım. Kentte turizmle ilgili kurum kuruluşların başında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü gelmektedir." diye konuştu.

Antalya'nın ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını anlatan Böcek, kentin uluslararası alanda marka değerinin korunması ve geliştirilmesi, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi ve turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesinin herkesin ortak görevi olduğunu belirtti.

Antalya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük Manavgat yangının yaşandığına değinen Böcek, "Bu konuda, orada gördüğümüz eksikliklerden ders çıkarak çalışmalarımızı belediye olarak tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde götürdük." dedi.

Bolu'daki otel yangınından sonra kreşlerden yurtlara, tüm konaklama tesislerine kadar tamamında kanun ve yönetmeliklerle yapılan değişiklikler ve belediyenin yetki alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Böcek, şunları kaydetti:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 2024'te işyeri açma ruhsatı talebinde bulunan 8591 iş yerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmiştir. Antalya'da bin 70'i işletme belgeli, 82'si yatırım belgeli, 1582'si basit konaklama belgeli olmak üzere toplam 2 bin 734 tesis vardır. 2024 yılında iş yeri açmak için yangınla ilgili 678 tesisin talepleri doğrultusunda denetimleri yapılmıştır. Tüm birimlerimizle Türk turizmi ve Antalya turizminin bileşenleri olarak hep birlikte tüm kurum kuruluşla çalışmalara, denetimlere devam edeceğiz. Güvenli Antalya bir için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İşbirliğini önemsediklerini vurgulayan Böcek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 19 ilçeye gerekli uyarı ve sorumlulukların hatırlatıldığı ve daha dikkatli olunması konularını içeren yazı gönderdiğini bildirdi.

Böcek, bir gazetecinin sorusu üzerine, Kaleiçi'nde yangın olması durumunda itfaiye dairesinin tüm ekibiyle bölgede olduğunu, buraya yönelik özel toplantılar da gerçekleştirdiklerini anlattı.

İtfaiye sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını bildiren Böcek, bunun için Dünya Bankası ile 14 milyon avroluk ihale gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.