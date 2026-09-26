Antalya Serik'te çiftçi ilk kez kapya biber ekti, kilosuna 200 lira bekliyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kapya biber üretimi için yeni sezon hazırlıkları başladı.

Serik'te üreticiler yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, seralarda kapya biber ekimleri de başladı. Yeşilyurt Kuşcular Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erdal Köse, bu yıl domates yerine ilk kez kapya biber üretimini denediklerini söyledi. Çiftçiliğin aileden gelen bir meslek olduğunu belirten Köse, kapya biber üretim sezonunun eylül ayında başladığını ifade etti. Köse, "Biber ekimine eylül ayının 5'i gibi başladık. Şubat ayında hasat yaparız. Mayıs sonu gibi de sökümünü gerçekleştiririz" dedi.

'BU YIL İLK KEZ KAPYA BİBER DENİYORUZ'

Yaklaşık 3 dönümlük alanda kapya biber yetiştirdiklerini belirten Köse, daha önce aynı bölgede uzun yıllar domates üretimi yaptıklarını söyledi. Köse, "2000 yılından beri domates ekiyorduk. 'Biraz değiştirelim' dedik, bu sene kapya biberi denedik. İnşallah iyi olur. Dışarıda patlıcanımız var, başka seralarda da domatesimiz bulunuyor" diye konuştu.

'BİBERİN KİLOSU 200 LİRANIN ALTINDA OLMAMALI'

Geçen sezon kapya biber fiyatlarının üretici açısından iyi olduğunu belirten Köse, bu yıl ekim alanlarının arttığını ve fiyatların nasıl şekilleneceğinin henüz belli olmadığını söyledi. Köse, üreticinin artan maliyetler nedeniyle kilogram fiyatında yüksek bir beklentisi olduğunu belirterek, "Geçen yıl bende kapya yoktu ama sezon kapya açısından iyiydi. Bu sene ekim biraz fazla. Kilogram olarak 200 liradan aşağı olmaması lazım ki bizi kurtarsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı