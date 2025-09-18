Antalya-Konya Karayolu Patlatmalı Çalışma Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Haberler

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini bağlayan kara yolu, patlatmalı yol çalışması nedeniyle saat 10.00'da ulaşıma kapatıldı. Çalışma, yoğun toz ve gürültüyle sürerken, yolun yaklaşık 7 saat boyunca kapalı kalacağı bildirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, patlatmalı yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol, saat 10.00 itibarıyla yol ulaşıma kapatıldı.

Patlatma sırasında büyük bir gürültü ve yoğun toz oluştuğu görülürken, çalışmaların güvenlik önlemleri altında devam ettiği öğrenildi.

Yolun, yaklaşık 7 saat boyunca kapalı kalacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
