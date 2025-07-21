Antalya ile Isparta Arasında Asfaltlama Çalışması Tamamlandı

Antalya ile Isparta Arasında Asfaltlama Çalışması Tamamlandı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan Haskızılören Mahalle yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yolun konforu artırıldı ve bölgedeki yayla yollarındaki bakım çalışmaları yaz boyunca devam edecek.

Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yayla yollarında bakım, onarım, şarampol temizliği, yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi'nde sathi asfalt kaplama gerçekleştirildi. Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan Haskızılören Mahalle yolu, yapılan asfalt çalışmasıyla daha konforlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, yaz boyunca kırsal bölgelerdeki yayla yollarındaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Yolun 40 kilometrelik güzergahı kapsadığını anlatan Akdemir, Serik halkının yaylacılık ve Yörük kültürü nedeniyle bu yolu yoğun kullandığını ifade etti.

Mahalle Muhtarı Mustafa Gaygış da yağmur sonrasında yol ile ilgili problemler yaşadıklarını ve yapılan asfalt çalışmalarıyla bu sorunların çözüleceğine inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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