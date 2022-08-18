Antalya gündem haberleri | Antalya'da ırmakta mahsur kalan sahipsiz yavru köpek kurtarıldı Antalya haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı'na düşen ve bir ağaca takılan sahipsiz köpek, burada mahsur kaldı. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekibine bildirdi. Kano ile ırmağa giren itfaiye ekipleri yavru köpeği bulunduğu yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Durumunun iyi olduğu gözlenen köpeğe yemek veren ekipler, bir süre sonra yavru köpeği doğal ortamına geri bıraktı. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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