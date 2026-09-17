Antalya- Erkenci zeytin hasadı başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde erkenci zeytin hasadı başladı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde erkenci zeytin hasadı yapılmaya başlandı. Daha çok kırma zeytin olarak sofralık tüketilen zeytinler pazarlarda kilosu 100 liradan satışa sunuldu. Ünal ailesi de sabah erken saatlerinde zeytin bahçesine gelerek hasat yaptı. Mustafa Ünal, "Sulak bölge olduğu için buna erkenci zeytin diyorlar. Biz hasada 15 Eylül itibarıyla başlıyoruz. İlk hasadı biz yapıyoruz. Hasattan memnunuz. Rabbim bereket versin. Bölgemizde zeytin 100 liradan gidiyor" dedi. Annesi Fatma Ünal da "Hasada başladık. Pazara götürüyorum. Akşama kadar bekliyorum. Bir kısmını satmaya, bir kısmını sıkmaya götürüyorum. Eşim yatalak hasta. Hem eşime bakıyorum hem ürünümü satacağım diye uğraşıyorum. Çok şükür" diye konuştu.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı