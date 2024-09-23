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Antalya'da Yılın Ahisi Ödülü Durmuş Daran'a Verildi

Antalya'da Yılın Ahisi Ödülü Durmuş Daran'a Verildi
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Antalya'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk yapan Durmuş Daran, 'Yılın Ahisi' ödülüne layık görüldü. Etkinlikte Vali Hulusi Şahin, Daran'a kaftan giydirirken, Ahilik kültürünün önemine vurgu yaptı.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Hafta dolayısıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (AESOB) Demirciler Çarşısı'nda etkinlik düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, programda "Yılın Ahisi" seçilen marangoz Durmuş Daran'a kaftan giydirerek, plaketini verdi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün temel değerlerinin yeniden benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Antalya'ya milyonlarca turist geliyor. Bunlar bizim misafirimiz. Turistlerimizi bir misafir gibi mi algılamalıyız? Yoksa birer kazanç kapısı gibi mi görelim? Bunu yapmak bizim kültürümüze yakışmaz." dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Ahiliğin toplumda düzeni sağlayan, kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşum olduğunu dile getirdi.

Dere, "Ahilikte, eğitim hayat boyu devam eder. Ahilik geleneğinde usta çırağın meslek edinmesini sağlarken, tecrübe ve deneyimleriyle işi öğretir, ayrıca ahlaki açıdan dersler vererek gelecek nesillerin yollarını aydınlatır." diye konuştu.

Programda, "Yılın Kalfası" seçilen Esmanur Bıyıklı ve "Yılın Çırağı" Nasuh Polat Aktaş'a da plaket verildi.

Etkinliğe, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

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