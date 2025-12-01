Antalya'da Yılbaşı Alışverişine Esnaf Çağrısı

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yılbaşı öncesi vatandaşların alışverişlerini esnaftan yapması, belediyelerin de Antalya'yı süslemesi ve ışıklandırması çağrısında bulundu.

Yaklaşan yılbaşı öncesi hem Antalya'da hem Türkiye'nin dört bir yanında özellikle AVM ve büyük marketlerde yeni yıl kutlamalarına yönelik alışveriş hareketliliği başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili de olan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ' Yılbaşı alışverişini esnaftan yapın' çağrısında bulundu. Adlıhan Dere, "Bizim her zaman söylediğimiz bir slogan var, 'Alışverişinizi esnaftan yapın' diye. Yılbaşı dönemi alışverişleri yavaş yavaş başladı. Tabii burada özellikle diğer kurumsal mağazalar, AVM'lerde markalara doğru yöneliş var. Ama özellikle gıda ve yiyecek sektöründe tam yılbaşı gecesi kuru yemişti, meyveydi, çikolataydı, bunların özellikle esnaftan satın alınmasını her zaman söylüyoruz. Bayramlarda söylüyoruz, özel günlerde söylüyoruz. Yine yılbaşında da söylemeye devam ediyoruz. Antalya'da yaşayan, Antalya'da vergisini ödeyen, Antalya'da kirasını ödeyen, Antalya'da hayatını idame ettirenlerin alışverişini esnafmızdan yapması bizi çok memnun eder dedi.

MERDİVENALTI ÜRETİM UYARISI

Merdiven altı üretim ve satışlara da dikkati çeken AESOB Başkanı Dere, "Özellikle böyle günler yaklaştığında, şekerleme, çikolata, pasta, pastane ürünleri, birçok yiyecek maddeleri merdiven altında üretiliyor. Onlardan da uzak dursunlar. Geceleri zehir olmasın. Güvenilir, bildiği esnaf ve sanatkarlarımızdan, yerel esnaftan alışverişlerini yapsınlar diye konuştu.

BELEDİYELERE IŞIKLANDIRMA ÇAĞRISI

Antalya'nın dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olmasına rağmen yeni yıl dönemlerinde yeterince ışıklandırılmaması ve süslenmemesine de dikkati çeken Dere, "Bundan 1 ay önce yurt dışındaydık. Turizm fuarlarına da gidip geliyoruz. Yurt dışında şehirler yılbaşı hazırlıklarına başlamış. Onlar da Christmas diyorlar. Şehrin her tarafı ışıklandırılmış. Ona göre büfeler, satış yerleri özellikle mücevherat, hediyelik gibi yerler hazırlanmış. Bu şehirlerde akşam dışarı çıktığınızda yılbaşı öncesi çok ciddi bir ışıltı var. İnsanlar oralardan alışveriş yapıyor. Özellikle Christmas alışverişlerini orada yapıyorlar. Bizim şehrimizde de özellikle belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere şehrin birçok yerini ışıklandırırsa, oralarda alışveriş imkanı sunulursa tabii daha güzel olur. İnsanlar daha güvenle şehre gelirler dedi.