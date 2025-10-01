Antalya'da Yaşlı Dostu Etkinlik

Antalya'da yaşlı vatandaşlar, Kepez Belediyesince düzenlenen "Yaşlı Dostu Kepez" etkinliğinde buluştu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Dokumapark'taki Orman Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, spor dersiyle başladı. Etkinliğe katılan çok sayıdaki yaşlı, doğanın içerisinde eğitmen eşliğinde bir süre spor yaptı.

Daha sonra bez çanta boyama, resim çizme, bardak kapama ve geleneksel oyunların hazırlandığı masalara geçen yaşlılar, buralarda hem etkinlik yapma hem de sosyalleşme imkanı buldu.

"Bizim için her gün yaşlılar günü"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gazetecilere, "mutlu yaşlı, mutlu Kepez" mottosuyla yola çıktıklarını söyledi.

Verdikleri sözleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Kocagöz, "Aslında bizim için sadece 1 Ekim değil, her gün yaşlılar günü. Yaşlılar bizim için çok değerli. 'Yaşlı Dostu Kepez' kapsamında yaşlılarla ilgili koordinasyon merkezlerimiz, Alzheimer merkezlerimiz, evde bakım hizmetlerimiz gibi birçok çalışmamız olacak. Kendilerini genç hisseden yaşlılarımıza hem psikolojik hem fiziksel anlamda destek vermek için buradayız." diye konuştu.

Yaşlılara yönelik 10-12 Ekim'de uluslararası etkinlik gerçekleştireceklerini bildiren Kocagöz, programda yaşlılarla bir süre sohbet ederek oyunlar oynadı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan da etkinliğin Türkiye için örnek çalışma olduğunu kaydetti.

Bugün gerçekleştirilen projenin aynı zamanda nesiller arası önemli niteliğe sahip olduğunu ifade eden Tufan, "Kepez sınırları içerisinde yapacağımız projelerimiz, Türkiye için örnek, insanlık için de çok büyük hizmet olacak." dedi.

Etkinliğe katılan 72 yaşındaki Aysel Türkmen ise program sayesinde hem çeşitli spor ve sanatsal çalışmalar yaptığını hem de yeni insanlarla tanışma fırsatı bulduğunu anlattı.