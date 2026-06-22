Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalandı

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 39 kişiden 27'si gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kazandıkları paralar ile çok sayıda araç ve ev satın aldıkları tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda çok sayıda suçtan kaynaklanan dijital materyal ele geçirdi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliden 27'si gözaltına alındı, 4 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ekipler, 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 5 milyar 800 milyon lira, kripto hesaplarında ise yaklaşık 880 milyon lira olduğu tespit edilerek tüm mal varlıklarına el konuldu.