Antalya'da Turist Sayısı 15 Milyonu Geçti

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, kentte 15 milyon 200 bin turist sayısının geçildiğini belirterek, "Bu, Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayı. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 yılı verilerini yüzde 5 oranında geçtik" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Turizm kentinin 2023 yılı 16 milyonluk turist hedefini değerlendiren Vali Şahin, verilerin mutluluk verici düzeyde olduğunu belirterek, "15 milyon 200 bini geçtik. Bu sayı Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayıdır. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 yılı verilerini yüzde 5 oranında geçtik. Gelirler açısından da çok iyi durumdayız. Çok hızlı bir düzelme bu. Turizm pastasında da 9'dan 4'üncü sıraya yükseldik. Diğer ülkelerde bu kadar hızlı bir düzelme olmadı" dedi.

Pandemi döneminde sağlıklı turizm tecrübesinin faydasını bu yıllarda daha rahat görebildiklerini kaydeden Vali Şahin, Antalya'ya en çok hangi ülkelerden turist geldiğini de açıkladı. Turizm sektörünün 'lokomotif millet' olarak tanımladığı Rusların ilk sırada yer aldığını belirten Şahin, "Turizm misafirlerimiz daha da çeşitlendi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle o alandaki daralma bizi başka pazarlara yönlendirdi. Sonuç olarak da çok sayıda Polonyalı, Alman, İngiliz turistte ciddi artış var. Rusya ve Ukrayna'da yine var. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Kazakistan başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlerden de çok sayıda turist geldi" diye konuştu.

ANTALYA HAVALİMANI'NDAKİ YATIRIMLAR

Vali Şahin, kente gelen tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı için devam eden çalışmalarla ilgili de Antalya Havalimanı'nda 2 etapta çalışmaların sürdüğünü belirterek,"Bir kısmı 2024 nisan ayında tamamlanacak ve hizmete alacağız. VIP ve CIP terminalleri şubat nisan arasında hizmete alınacak. Devlet Konuk Evi'ni hizmete alacağız. 6 apron daha devreye alınacak. 2025'in ortalarında tüm genişleme işini yapacağız. Yeni apronlar, uçak park alanları, büyük hangarlar gibi havacılık sanayine de katkı sağlayacak" dedi.