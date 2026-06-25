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Antalya'da taklit ürün satan iş yerlerine operasyon düzenlendi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, iş yerlerinde satılan 4 bin 322 taklit ürüne el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olan ürünlerle ilgili iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yerlerinde satılan taklit ürünlere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğünce Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçunu işleyerek haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen iş yerlerine yapılan baskında, piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 4 bin 322 taklit ürün tespit edildi.

İş yeri sahipleri hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

El konulan ürünler Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
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