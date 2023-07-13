Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Orta Mahalle D-400 kara yolunda 33 ATP 44 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.
Motor kısmı yanan araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel