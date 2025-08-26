Antalya'da Sahtecilik Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'da çalıştığı şirketten başka hesaplara para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 2020-2024 yılları arasında kentte faaliyet gösteren bir şirketin finansal kayıtlarının incelenmesi sonucunda sahtecilik yapılarak başka hesaplara 8 milyon 500 bin lira aktarıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iş yerinde orman mühendisi olarak görev yapan şüpheli B.G, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.