Antalya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçedeki bir ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 sahte çeyrek altın, 5 sahte altın kolye, 17 sahte altın kolye klipsi, 51 sahte altın bilezik, 38 gram sahte altın, 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 2 hançer ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
