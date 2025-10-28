Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması: 24 Kişi Gözaltında
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklanan eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'Rüşvet', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında jandarma tarafından 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların eski belediye başkan yardımcısı B.Ö. ile N.Ö., A.D., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel