Antalya'da Rüşvet Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonrası 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 7'nci dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Mehmet Ali C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya ve Emin B. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Emin B., adli kontrolle serbest kalırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya tutuklandı.
İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel