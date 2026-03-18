Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde market ve restoranlarda fiyatlar denetlendi

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde market ve restoranlarda fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerini ve restoran fiyatlarını kontrol ederek haksız fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Muratpaşa ilçesindeki zincir marketlere yönelik denetimlerde, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları incelendi.

Ekipler tarafından ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturaları incelendi, gramaj kontrolü yapıldı.

Ekipler ayrıca restoranların fiyat listelerini kontrol ederek faturaları inceledi.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere Ramazan Bayramı öncesi restoran, kafe, pastane, fırın ve marketlerdeki denetimleri artırdıklarını söyledi.

Özşahan, 2026 yılında 9 bin 155 firma denetlediklerini ve 426 firmaya 5 milyon 621 bin 795 lira ceza uyguladıklarını kaydetti.

Özşahan, denetimlerinin yıl boyu süreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...
İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

Patlama anı saniye saniye kamerada! 15 katlı bina yerle bir oldu
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın