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Antalya'da Pamuk Hasadı Başladı, Rekolte Düşük Bekleniyor

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Antalya'nın Aksu ilçesinde pamuk hasadı başladı ancak yağış azlığı nedeniyle geçen yıla göre rekoltenin düşük olacağı öngörülüyor. Pamuk üreticileri hava şartlarının zorluğundan şikayetçi.

Tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da pamuk hasadı başladı.

Aksu ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat başlarken, yağış azlığından dolayı rekoltenin geçen yıla göre düşük olması bekleniyor.

Pamuk üreticisi Eyüp Zeren, "Tohumları toprakla buluştururken zorluk yaşadık. Hava şartlarından dolayı 2-3 defa tohum atmak zorunda kalan oldu. Su sorunumuz çok oldu. Gününde sulayamadık. Bu da verimi etkiledi." dedi.

Pamuk toplama makinesi operatörü Güven Çoban ise bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı sezonun biraz daha erken başladığını belirtti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel

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