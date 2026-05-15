Haberler

Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan şüphelilerin, bir çifti yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran M.A. ve eşi F.A, telefonda kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını bildirdi.

Müştekiler, şüphelilerin baskı ve yönlendirmeleri sonucu banka hesaplarındaki paraları, evde bulunan ziynet eşyalarını ve 6 daireyi satarak nakde çevirdiklerini, yaklaşık 50 milyon liranın bir kısmını elden teslim ettiklerini, bir kısmını ise şüphelilerin yönlendirdiği banka hesaplarına havale ettiklerini beyan etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheliyi Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Karaman, Nevşehir, Balıkesir, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 74 fişek ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 daire, 3 araç ve 1 milyon liraya el konuldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte olay adam Ederson'un dönmek istediği takım

Güle güle Ederson! İşte dönmek istediği takım

Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet