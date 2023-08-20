Antalya'da nem bunalttı, deniz serinletti

ANTALYA'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu. Tatilciler denize girip, serinlerken, nem bulutları nedeniyle Beydağları görünmez oldu.

Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının yüzde 75, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece seviyelerinde seyretmesi ile tatilciler ile vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken; bazı aileler de çocukları ile denizde oynamayı seçti. Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenen çocuklar olurken, bazı turistlerin Konyaaltı seyir varyantında doğaya karşı fotoğraf çektiği görüldü. Varyanttan giriş yapıldığında falezlerin altındaki 6 metrelik kayadan ise gençler, tehlikeye aldırmadan denize atlayıp, serinledi. Öte yandan yüksek nem nedeniyle Beydağları görünmez oldu.