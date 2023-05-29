Antalya'da Konteyner Deposunda Yangın Çıktı
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Antalya'nın Serik ilçesinde konteyner deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Maddi hasar meydana geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde konteyner deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Antalya - Alanya D400 karayolu Kayaburnu mevkisinde konteynerlerin depolandığı alanın ortasında bulunan atıklarda dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel