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Antalya'da Konteyner Deposunda Yangın Çıktı

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Antalya'nın Serik ilçesinde konteyner deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde konteyner deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Antalya - Alanya D400 karayolu Kayaburnu mevkisinde konteynerlerin depolandığı alanın ortasında bulunan atıklarda dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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