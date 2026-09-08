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Antalya'da kırtasiye ürünlerine yönelik denetim yapılıyor

Antalya'da kırtasiye ürünlerine yönelik denetim yapılıyor
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Ticaret Bakanlığının kırtasiye ürünlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında Antalya'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılıyor.

Ticaret Bakanlığının kırtasiye ürünlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında Antalya'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılıyor.

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri satan iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde boya, silgi, defter ve kalem gibi kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketlerini kontrol ediyor, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırıyor.

Ürünlerde fiyat etiketi ve fiyat bilgilerinin bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, tespit edilen aykırılıklara ilişkin mevzuat kapsamında gerekli işlemleri uyguluyor.

"Denetimler yoğunlaştırıldı"

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Özşahan, "Okulların açılmasına yakın denetimlerimizi hızlandırdık. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiyelerimizde kasa-raf fiyatı, fiyat etiketi var mı yok mu, bunlara bakıyoruz, denetliyoruz." dedi.

Özşahan, Antalya genelindeki denetimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar genel denetimlerimizde 28 bin 129 firmayı denetlemişiz. 4 milyon 662 bin ürün denetlemişiz. 4 bin 157 aykırı ürün sayımız var. Kırtasiyelerde de bugüne kadar, son iki haftadır, 652 firmayı denetlemişiz. Bu firmaların içerisinde aykırı 1907 ürüne denk geldik."

Vatandaşlara alışveriş sırasında kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırmaları tavsiyesinde bulunan Özşahan, fiyat etiketi bulunmaması veya kasa-raf fiyatı arasında fark olması durumunda idari yaptırım uygulandığını ifade etti.

Özşahan, "Eğer etiket fiyatı yoksa, ürünün görünür bir yerde, vatandaşın göreceği şekilde koyulmamışsa 3 bin 973 lira her etiket başına, ürün başına cezası var. Ayrıca kasa-raf farkı varsa yine aynı cezayı uyguluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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