Antalya'da karla mücadele: Göçerlerin yolunu ulaşıma açmak için çalışıyorlar Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 2 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak...

Antalya'da karla mücadele: Göçerlerin yolunu ulaşıma açmak için çalışıyorlar

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 2 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için karla mücadele çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Toros Dağlarında yayla yollarını iş makineleri yardımıyla göçerlerin yaylalara çıkması için 5 mayıs tarihinden itibaren karla mücadele çalışması sürdürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki'nin Göktepe Yaylalarında yer yer 1-2 metreyi bulan karlı yollarını, Yörüklerin göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için 5 mayıs tarihinden itibaren karla mücadele çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

60 kilometre

Hem Akseki'nin, hem de Gündoğmuş ilçelerinin yaylalarında 60 kilometreden fazla yolda ekiplerin karla mücadele yapıldığını söyleyen Akdemir, şöyle devam etti. " Akseki'nin Göktepe ve Gündoğmuş Yaylalarında yaklaşık 60-70 kilometre bir yolda doğa şartlarına rağmen karla mücadele çalışması yaptık. Ekiplerimiz Hem Akseki, hem de Gündoğmuş bölgesinden iki taraflı karla mücadele yapıyorlar. Şu anda yaylalara çıkan ana yollarımızı açtık. Ekiplerimiz yaylaların ara yollarında çalışmaya devam ediyor. Göçerlerin şu anda yaylaya çıkması için önünde herhangi bir engel yok. Rahatlıkla yurtlarına ulaşabilirler. Ara Yayla yollarını açma çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımızı bu hafta sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Yaylalara bu yıl az kar yağdı

Büyükşehir belediyesinin 9 yıldır yaylalarda karla mücadele ettiğini anlatan Akdemir, şöyle devam etti: "Geçmiş yıllarda yer yer 5 metre karla mücadele ediyorduk. Bu yıl geçmiş yıllara göre kar daha az yağdı. Kar kalınlığı yer 1-2 metre civarında. Göçebelerimizin yaylaya çıkma zamanı geliyor. Onların yaylaya rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi olarak sahil kırsal demeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"