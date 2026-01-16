Haberler

Antalya'da kapora dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da kiralık araç ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin, başka bir şehirde de benzer bir dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden araç kiralamak isteyen S.K'nin, oluşturulan sahte hesaplara "kapora" adı altında para göndererek dolandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada tespit edilen 3 kişinin kaldığı adreslere düzenlenen operasyonda, 3 telefon ve sim kartlar ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların Samsun'da da aynı yöntemle bir vatandaşı 600 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
