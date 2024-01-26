Antalya'da İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ilk toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. İller Bankası A.Ş Antalya Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün birer sunum gerçekleştirdiği toplantıda Vali Şahin, kurumların 2023 yılındaki yatırım faaliyetlerini değerlendirdi. İl genelinde geçen yıl 850 projenin değerlendirildiğini, bunların 404'ünün tamamlandığını ve 317'sinin ise halen devam ettiğini belirtti.

2024 yılının Türkiye ve Antalya'ya yatırım anlamında hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Şahin, "Ülkemiz dinamik bir ülke. İhracat rakamlarımız çok iyi. İmalat sektörü de çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bunun yanında turizmde de rekorlar kırıldığını unutmayalım. Turizmde, 2024 yılında da bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Bu manada, üzerimize düşen görevleri tam ve layıkıyla yerine getirmeliyiz." dedi.

Yatırımlar çerçevesinde kentte yaşanan trafik konusuna dikkat çeken Şahin, Uncalı, Duraliler ve Sanayi kavşağının imar problemlerini hızla çözüp vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini, Kepezüstü bölgesinde yakın zamanda açılacak olan şehir hastanesinin oluşturacağı trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak bir an önce farklı seviyeli kavşak yapılması gerektiğini söyledi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'da hayata geçirilecek olan otoyol projeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, "Finike-Demre-Kaş-Kalkan otoyolunun tamamlanması halinde, güzergahta 26 kilometrelik bir kısalma sağlanacak. Mesafeyle beraber süre de son derece kısalacak, virajlar ortadan kalkacak. Dolayısıyla, mevcut yolun oluşturduğu trafik güvenliğini tehdit eden olgu, yeni yolla birlikte ortadan kalkacak. ve bu şekilde Finike'den Kaş Kalkan'a kadar Kemer hattıyla da birleşince Antalya'nın batı hattı tamamen kaliteli bir ulaşım hizmetine kavuşacak. Elbette, yapılacak çalışmalar ile hem turizmde hem de tarımda ciddi mesafeler kat edilecek." ifadelerini kullandı.

2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı soru cevapların ardından sona erdi.