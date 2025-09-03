Antalya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve bir yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Batuhan P.S'nin kullandığı 16 AGA 80 plakalı otomobil, Orta Mahalle'deki Otogar Kavşağı'nda Sadık K. yönetimindeki 43 AGZ 675 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan E.M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kavşakta iki otomobilin çarpışarak savrulması yer alıyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel