Antalya'da Hurdacı Deposunda Yangın: Şezlong ve Şemsiyeler Yandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hurda deposunda çıkan yangında şezlonglar ve şemsiyeler tamamen yanarken, itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangının çevredeki dükkanlara sıçramasını önledi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde hurdacı deposunda çıkan yangında şezlong ve şemsiyeler tamamen yandı. Bitişikteki otluk alana da sıçrayan yangın, çevredeki dükkanlara ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7631 Sokak'ta bulunan hurdacı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Depoda stoklanan şezlong ve şemsiyeler kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, bitişikteki otluk alana da sıçradı ve geniş bir alan küle döndü.

İTFAİYE ÇEVREDEKİ DÜKKANLARI KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Depo sahibi, "Burada benim hurda dükkanım var. Yanan alan benim depomdu. Burada şezlong ve şemsiye stokladım. Bütün malzemelerim yandı. Maddi hasar büyük. İtfaiye hızlı müdahalesiyle yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü" diye konuştu.

