Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle 14 sera kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, 14 seranın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Zarar gören seralarda hasar tespit çalışmaları devam ederken, çiftçiler büyük üzüntü yaşıyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Manavgat Ziraat Odası ve TARSİM ekipleri, zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu 14 seranın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zarar gören seraların çoğunluğunun muz seraları olduğunu söyledi.

Karacalar Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Yılmaz, 8 dönümlük muz serasının neredeyse tamamen yıkıldığını kaydetti.

Yılmaz, muzların tam kesim zamanı olduğunu, bu nedenle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

İlçede dün etkili olan hortum nedeniyle seralar zarar görmüş, bazı ev ve ağılların da çatısı uçmuştu. Hortumun şiddetiyle savrulan otomobilin çarptığı 1 kişi yaralanmış, savrulan bazı araçlar da zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
