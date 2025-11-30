Haberler

Antalya'da Hortum Seralara Zarar Verdi

Antalya'da Hortum Seralara Zarar Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hortum, 4 seranın demir aksamlarını kırdı ve büyük hasara yol açtı. Ziraat Odası Başkanı, zarar miktarının 10 milyon lirayı aştığını bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, dört serada hasara yol açtı.

Yavruoğlan ve Gündoğdu mahallelerinde meydana gelen hortumda, 4 seranın demir aksamları kırıldı, çatıları çöktü ve naylon kaplamaları parçalandı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, üreticilerle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 40 dönümlük alanda yer alan seraların 16 dönümünde 10 milyon liranın üzerinde zarar tespit edildiğini bildirdi.

Metin, TARSİM Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek eksperlerin hasar tespiti için yönlendirildiğini kaydetti.

Serası zarar gören üreticilerden Mustafa Şirin, hortumun yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, kapının yıkıldığını, seraların arkasındaki ağaçların devrildiğini, evinin çatısı ile köpek kulübesinin savrulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Mustafa Destici'den terörsüz Türkiye çıkışı: Pazarlıksız, müzakeresiz feshedilmeli

Mustafa Destici'den dikkat çeken terörsüz Türkiye çıkışı
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.