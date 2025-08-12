Antalya'da Halk Otobüslerinde Klima Denetimi Sıkılaştırıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıta ekipleri, halk otobüslerinde klima denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı noktalarında denetim yapan sivil ve resmi ekipler, durdurdukları otobüslerde klimaların çalışıp çalışmadığını tek tek kontrol ederken, çevreye rahatsızlık verebilecek havalı kornaları da denetliyor. Kurallara uymayan sürücülere ise idari yaptırım uygulanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ulaşım zabıta ekipleri ile Toplu Taşıma ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, halk otobüslerinde klima kontrollerine aralıksız devam ediyor. Duraklarda görev yapan ekipler, otobüsleri durdurarak yerinde denetim gerçekleştirirken, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na bağlı sivil ekipler de yolcu gibi otobüslere binerek güzergah boyunca klimaların çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Aynı zamanda, çevreye rahatsızlık verebilecek havalı kornalar da denetleniyor.

KLİMA VE HAVALI KORNADA SIKI DENETİM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ulaşım zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde kliması açık olmayan veya arızalı olan otobüslerde, ilk etapta şoföre uyarı cezası uyguluyor. İhlalin tekrarı durumunda araç sahibine ceza kesiliyor, üçüncü tekrar halinde ise araç 10 gün süreyle trafikten men ediliyor. Denetimler sırasında çevreye rahatsızlık verebilecek havalı kornalar da tek tek tespit ediliyor. Bu araçlar, kurallara uygun şekilde sefere çıkmaları için Toplu Ulaşım Depolama Birimi'ne yönlendiriliyor. Kurallara uymadan sefere devam eden sürücüler hakkında tutanak tutulup idari işlem başlatılıyor. Ulaşım zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında işlem yaparken, Toplu Taşıma ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de para cezası uyguluyor. Otobüslerin klima onarım süreci ise araçların bağlı bulundukları depolama birimlerinden takip edilerek kontrol altında tutuluyor.