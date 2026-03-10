Antalya'da denetlenen 182 firmanın tamamında haksız fiyat artışı tespit edildi

TİCARET Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı eş zamanlı gıda ve fiyat denetimleri kapsamında Antalya'da haksız fiyat artışı nedeniyle denetlenen 182 firmanın tamamında usulsüzlük tespit edildi. 2026 yılında kent genelinde 7 bin 950 firmada yapılan incelemelerde, haksız fiyat artışı ve etiket kurallarına uymayan işletmelere ise toplam 4 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından ramazan ayı nedeniyle 81 ilde kafe, restoran, fırın ve marketlerde denetim gerçekleştiriyor. Eş zamanlı denetimlere istinaden Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesindeki bir zincir markette fiyat etiketleri ve raflardaki ürünleri inceledi. Marketteki farklı reyonlardaki rasgele seçilen ürünlerle doldurulan alışveriş sepetindeki ürünler kasadan geçirildikten sonra fiş üzerinden, fiyat etiketleriyle karşılaştırıldı. İncelenen markette herhangi bir uygunsuzluk bulunmadı.

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 2026 yılında 5 bin 161 markette, 1 milyon 407 bin 272 ürün denetlenirken, 354 firmaya 1016 ürün nedeniyle 4 milyon 36 bin lira, 2 bin 104 kafe ve restoranda denetlenen 123 bin 52 ürün içerisinde aykırı çıkan 183 ürün için ise 10 firmaya 727 bin 59 lira, toplamda 4 milyon 763 bin 627 lira idari para cezası kesildi. 685 fırında 714 ürün denetlenirken, fırınların hiçbirinde aykırı ürün tespit edilmedi.

Öte yandan haksız fiyat artışı nedeniyle 182 firmada denetlenen 15 bin 848 ürün incelendi. 182 firmada da haksız fiyat artışı saptanırken, firmalar yaptırım uygulanması için Ticaret Bakanlığı'na bildirildi.

Market denetiminin ardından konuşan Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Ramazan ayında da her zaman yaptığımız gibi temel gıda maddeleri üzerine denetimlerimizi yapıyoruz. Ramazan ayına özel kafe, restoran, fırınlarda menü ve fiyat etiketi denetimlerimizi yapıyoruz. Son zamanlarda pek fiyat artışı görünmüyor, enflasyon düştükçe fiyat artışına da yansıyor. Fırsatçılık ve stokçulukla mücadele kapsamında marketlerde ve diğer ürünlerde 3 aylık geriye dönük fiyat listesini alıyoruz ve karşılaştırıyoruz. Bunu da bakanlığımıza iletiyoruz. Bakanlığımızdaki haksız fiyat artışı kurulu bunu değerlendiriyor" dedi.

Özşahan, "Toplamda 7 bin 950 firmada, 1 milyon 530 bin ürün denetlemişiz. 364 firmada ve 1199 üründe aykırılık tespit edilmiş, bu kişilere 4 milyon 800 bin lira para cezası kesildi. Mobil uygulamamız var. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden hal kayıt sistemi barkodla ürünleri denetleyebilir, hem de haksız fiyat artışı için şikayet oluşturabilir. Alo 175 Tüketici Hattı üzerinden de usulsüzlükler bildirilebilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı